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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Kod adı kullanan FETÖ’cülere operasyon

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kod adı kullanan FETÖ’cülere operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 10'u da gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt içerisinde sohbet toplantılarına katıldıkları, kod isim kullandıkları, örgütün mahrem yapısında çeşitli görevler aldıkları ve mahrem şahıslarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptıkları tespit edildi. Öte yandan Bodrum'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Kod adı kullanan FETÖ’cülere operasyon
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