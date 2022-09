Küstah soruya tarihi ayar: O Biden ise ben de Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrası beraberindeki heyetle koridorda yürürken kendisine soru sormak isteyen Reuters muhabiri Hatice Pamuk'a izin verdi. Pamuk, önce 'Biden'la görüşecek misiniz?' diye sordu. Erdoğan soruya 'Resepsiyona katılacağız' cevabını verdi. Ancak Reuters muhabiri bu kez provokasyona yönelerek sorusunu 'Ayrıca bir ikili görüşme yapmayı diler miydiniz?' şeklinde sordu? Erdoğan soruya, 'Niye? O Bıden ise ben de Erdoğan' yanıtını verdi. Bu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve Erdoğan'ın liderliği ve dik duruşuna övgüler yağdırıldı. İşte o mesajlardan bazıları:Reis, adamın aklını alır.Cevap yeterli mi? Erdoğan ve Türkiye durdurulamazLider budur.Reis, kibarca o kim oluyor, bizi uydu devletlerin kukla yöneticisi mi zannediyor, demek istemiş....Ayar böyle verilir.İşte dik durmak.Reis yine çok rahat, çok profesyonel.Varsa böyle lider, getirin ona Reis diyelim.Bu özgüven ve dik duruş, "ama ama ABD"cilere ders olsun.Güçlü lider, güçlü Türkiye.Hadsize had bildirilir.BaşkanErdoğan'ın Türkevi'nde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile yaptığı görüşme dünyada yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Davos Zirvesi'nde Filistinlilere yapılan zulme karşı 'One minute' çıkışından sonra kopan ilişkiler 2008 yılından bu yana lider düzeyinde görüşmeye engel olmuştu. 14 yıl sonra ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir İsrail Başbakanı'nın bir araya gelmesi İsrail ve Batı medyasında geniş haber oldu. Amerikan Associated Press haber ajansı "İsrail başbakanı, iki bölgesel güç arasında yaşanan yakınlaşma sonrası 14 yıl sonra ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Görüşmede Lapid, iki ülke arasındaki tam diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını övdü" yorumu yapılırken Reuters da '14 yıl sonra bir ilk' başlığıyla haberi abonelerine servis etti.