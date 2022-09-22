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Giriş Tarihi: 22.9.2022 10:02 Son Güncelleme: 22.9.2022 10:02

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz
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