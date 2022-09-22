Türkiye takdiri hak ediyor

Rusya-Ukrayna krizinde barışa giden yolda İstanbul Mutabakatı'nın imzalanması ve tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak dünyanın takdirini kazanan Türkiye'ye BM Zirvesi'ne katılan lider, bakan ve diplomatlardan övgüler yağdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Erdoğan ile görüşmelerinde tahıl koridorunun açılması konusunda Türkiye'nin çabalarından duydukları memnuniyeti dile getirirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla heyetler arası ve ikili görüşme yapan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da 'Tahıl koridoru için Türkiye'ye teşekkür borçluyuz" ifadelerini kullandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Genel Sekreter Guterres ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla tahıl ihracatının yeniden mümkün kılınması, büyük bir takdiri hak etmektedir" dedi. Katar merkezli Al Jazeera de haberinde "Erdoğan, dünya liderlerine Ukrayna'daki savaş için barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğu konusunda çağrı yaptı" ifadelerini kullandı.