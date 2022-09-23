Arnavutluk’ta FETÖ iltisaklı anaokulu kapatıldı

ARNAVUTLUK makamları, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel anaokulunun çalışmalarını durdurdu. Anaokulu, Resmi Gazete'de 20 Eylül'de yayımlanan Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi'nin 15 Eylül tarihli talimatıyla kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Üniversite Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü "Zübeyde Hanım" özel anaokulunun faaliyet yürütme lisansını iptalini talep etti. Söz konusu okulun lisans şartlarını yerine getirmemesinden dolayı yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği ve bu yüzden lisansın geri alındığı kaydedildi. FETÖ iltisaklı anaokulunun faaliyetlerini, ilgili bakanlık ve lisanslama kurumundan onay almadığı bir binada gerçekleştirdiği belirtildi.