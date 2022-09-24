Başörtülü diye staja kabul etmediler

İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıfında okuyan Nezaket Akbulut'a okulu staj yeri buldu. Akbulut, sabah saatlerinde staja başlamak için Kâğıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktardı. Staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle ceket giydiğini belirten Akbulut, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini ifade etti. Kendisine, "staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Ö.Ö. ve kolej hakkında şikâyette bulunduğunu kaydetti. Akbulut, özellikle staj için kabul edilmediği okula giderken giydiği kıyafetlerle adliyeye geldiğini, yaşadığı ayrımcılıktan dolayı çok kötü hissettiğini söyledi. Bunun arkadaşının yanında yapılmasının kendisini çok rencide ettiğini de dile getiren Akbulut, şöyle konuştu:"Daha sonra arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar. Bana 'Eğer türbanını çıkarırsan seni staja alırız' dediler. Kabul etmedim tabii ki. Daha sonra gittiğimde yönetmeliklerinin imzalı örneğini istedim. Bunu veremeyeceklerini söylediler, elim boş geri döndüm. Bunun kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesi'nde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikâyette bulundum."Akbulut'un şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili okul hakkında soruşturma başlatıldı. "Nefret ve ayrımcılık" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleriyle araştırılmaya başlandı. AA