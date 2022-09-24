HDP’den ’Benimle misiniz?’ diyen Kılıçdaroğlu’na ’Yanındayız’ mesajı! Akşener’den manidar sözler

POTANSİYEL ADAYLAR İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrının ardından çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı sosyal medyadan destek mesajı yayımladı. Mesaj paylaşanlar arasında adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." ifadelerini kullandı.