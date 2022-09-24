İki hain yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Milliİstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Kırmızı Bültenle aranan PKK/ KCK üyesi Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren PKK/KCK üyesi Alişer kod adlı Hüseyin Yıldırım'ı takibe aldı. Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla Çiçek ve Yıldırım yakalandı. Türkiye'ye getirilen iki teröristin örgütte üst düzey görev üstlendiği, güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katıldıkları öğrenildi. Lehenk kod adlı Atilla Çiçek'in, Tunceli'de 25 Eylül 2012'de 6'sı asker 1'i sivil 7 kişinin şehit düştüğü bombalı saldırı ile Ağrı Doğubayazıt'ta 29 Ağustos 2020'de 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı öğrenildi. Afyonkarahisarlı şehit Jandarma Komando Çavuş Ramiz Demir'in babası İbrahim Demir, oğlunun şehit olduğu eylemin faillerinin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, "Benim devletim güçlüdür. Teröristleri yedi kat yerin dibine girse yakalayacağından emindim" dedi. Öte yandan Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı sağ olarak yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda ise terör faaliyetlerine karıştığı belirlenen 2 şüpheli rutin denetimlerde gözaltına alındı.