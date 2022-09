Altılı masayı millet devirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya programı kapsamında Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni için Demokrasi Meydanı'nda toplanan coşkulu kalabalığa hitap etti.Sakarya bugün bir başka. Bugün de yarın da beraberiz ve fetihlere koşacağız. Uzun yollardan geldim. Özbekistan'a gittim. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda hitabımızı yaptık. Dünya liderleri ile Türkevi'nde 3 gün bire bir görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmelerden ülkeme selamlar var, sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var, Arakan'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Her yerde Türkiye var.Bizim Sakarya'nın her karışında izimiz var. 2023'e bir adım daha yaklaşıyoruz. Bugün de hasret gidermek için ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Eğitimde, 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Sakarya Üniversitemizin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin inşası tamamlanan birimlerinin açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Aralarında 100 yataklı acil durum hastanesinin de bulunduğu 250 milyon liralık sağlık yatırımlarını hizmete açıyoruz. 60 kilometrelik Kaynarca-Karasu yolunun inşası biten 49 kilometrelik kısmını bugün açıyoruz. Kalan kısmı en kısa sürede tamamlıyoruz. Muhteşem bir katılım var. Buraya gelene kadar zaten yollar, sağ sol tıklım tıklım doluydu. Bu yolun tamamının hizmete girmesiyle yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek.Adapazarı bölgesi işgal döneminde Ermeni ve Rum çeteleriyle mücadele etmiştir. Adapazarı, Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylar önce düşmanı bu topraklardan söküp atmıştır. Halit Molla, İpsiz Recep ve Necati Bey başta olmak üzere Adapazarı kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bay Kemal bunları bilmez.6'lı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklarını konuşuyor. Başka da bir şey yok. İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz. Türkiye'ye son 20 yılda bunca eser ve hizmeti bunlar kazandırabilir miydi? Ülkenin bugünkü sorun ve sıkıntılarını bunlar çözebilir miydi? Bu altılı masayı gerektiği şekilde millet olarak devirmeye hazır mısınız? Milletimiz bu altılı masayı devirir. Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturtmayı, güya gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Vesayet tetikçiliği, darbe destekçiliği ile kendilerine emanet eden kurumları batırmakla karıştırıyor.Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Meydan Muharebesi gafına tepki göstererek, "Bay Kemal daha Ankara'da yapılan Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını zannediyor. Belediye başkanı olmuştu, Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Bay Kemal sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim size, anlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla beraber musluk açıp kapamaktan anlar. Başka bir şey yok."Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde Karadeniz Sahil Yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun birbirine bağlayan Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Sakarya'daki Kaynarca-Karasu- Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün de açılışını yaptı.Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi. Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu" dedi.Başkan Erdoğan, toplu açılış töreni öncesi 'Teknofest kuşağı' diye nitelendirdiği Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli aracı imzaladı. Öğrenciler bir süre sohbet ettikleri Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.