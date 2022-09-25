CHP kampında gerginlik! Bu kez kriz üst düzey

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim'de partisinin ev sahipliğinde gerçekleşecek altılı masa toplantısından önce milletvekillerini İzmir Seferihisar'da kampa aldı.

Kampta CHP lideri, altılı masa çalışmalarına ilişkin vekillerini bilgilendirip, görüş ve önerilerini aldı. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte altılı masanın ortaya koyacağı somut ilkelere uyum ve bu konuda söylem birlikteliğine hassasiyet gösterilmesi başta olmak üzere vekillerine tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Seferihisar programına gelirken bir süredir aralarında gerginlik olduğu bilinen ve Aylin Nazlıaka'nın sürekli aynı uçakta peşlerinden gezmesinden rahatsız olduğu bilinen Selvi Kılıçdaroğlu'nun gerginliği kampa da yansıdı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun çay davetiyle milletvekili eşleriyle bir araya gelerek, sohbet etmesine sinirlenen CHP'li Nazlıaka'nın "Kadın toplantılarını düzenlemek için buradayım" dediği ve bir daha milletvekilleri kampına gelmeyeceğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği ileri sürüldü.

Son Bolu kampında Nazlıaka'nın ise Bolu'nun bir köyündeki evine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiği ama Selvi Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkmasından ötürü programın iptal olduğu biliniyor.

CHP'nin Seferihisar'da başlayan kampı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde borçlarına karşılık Antalyalı bir turizmciye 14 Milyon 200 Bin TL karşılığında sattığı otelde yapıldı. Otelin manzarasını da Soyer'in aynı otelciye sattığı 'Eşek Adası' oluşturuyor.