Lezzet ve eğlencenin adresi ‘Mersin Balık Festivali’nde 10 ton balık ekmek ikram edildi

Lezzetin ve eğlencenin buluştuğu festivalin yapıldığı Mersin'in Karaduvar Mahallesi sahiline yüzlerce her yaştan vatandaş, bölgeye akın etti. 2 gün süren festivalde konuklara yaklaşık 10 ton sardalya balık ekmek ikramı yapıldı. Festivalde sahne alan sevilen sanatçı Hakan Altun'a binlerce kişi eşlik ederek unutulmaz dakikalar yaşadı.

Mersin'in ekonomi ve ticareti elinde tutan Akdeniz ilçesinde balık festivalinin bu yıl 3'üncüsünü düzenliyor olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Karaduvar Balık festivali, artık tüm Akdeniz Bölgesi'nin festivali haline geldi. Karaduvar'ın adı da Mersin'i de aşarak artık tüm ülkeye, hatta dünyaya yayıldı" dedi.

3 TON AĞIRLIĞINDAKİ SARDALYA HEYKELİ, KARADUVAR'IN SEMBOLÜ OLACAK

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festivale katılan vatandaşlarla bir yandan sohbet ederken bir yandan da balık-ekmek ve şalgam ikram etti. Festivalin yapıldığı caddede, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan devasa sardalya heykeli de dikkat çekti. Karaduvar'ın sembolü olacak 3 tona yakın ağırlığındaki sardalya heykeli, Akdeniz Belediyesi'nin fen işleri müdürlüğü atölyesinde bulunan çeşitli atık metal malzemeler kullanılarak, Toros Üniversitesi'nden Prof. Dr. Uğurcan Akyüz ve ekibi tarafından yapıldı.

Alanda kurulan platformda çocuklar için sihirbazlık gösterileri ve eğlenceli etkinlikler düzenlenirken, Karaduvar mahallesi sakini kadınlar ve gençler de açtıkları stantlarda, evlerinde ürettikleri çeşitli yiyecek ve ürünlerin yanı sıra, bölgede yetişen farklı tarım ürünlerinin satışını yaptı.

Mersin ve Akdeniz ilçesinin en önemli balıkçılık ve tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Karaduvar'ın yerel ve ulusal ölçekte tanıtımına büyük katkıda bulunan geleneksel balık-ekmek festivali, bu yılda büyük bir coşku ve heyecanla geçti.