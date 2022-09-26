Başkan Erdoğan "Tripoliçe Katliamı'nı kutlayanlar hesap vermeli" dedi! Tripoliçe Katliamı'nda ne oldu?

TARİHİN EN KANLI KATLİAMLARINDAN BİRİ: TRİPOLİÇE

Yunanistan'ın kuruluşuna giden yolda Mora'da Osmanlı'ya isyan ettiği günlerde Türklere yönelik yaptığı katliamlar, toplumsal hafızamızda yerini hâlâ koruyor. Yunanlar, Mora'daki ayaklanmayı 6 Nisan 1821'de "Mora'da tek bir Türk bırakılmamalıdır" sloganı ile başlattı. Bu slogana uyan isyancılar tüm Türk ve öteki Müslümanları yok ettiler. Alexandros Mansolas'a göre olayların başlamasından önce, 1828'de yapılan nüfus tahminlerine göre, Mora ve Orta Yunanistan'da 63 bin 615'i Türk olmak üzere toplam 938 bin 765 kişi yaşamaktaydı. İngiliz yazar William St. Clair'a göre 1821 yazına gelindiğinde Türklerin tamamı öldürülmüş veya yaşadıkları topraklardan kaçmak zorunda bırakılmışlardı. Amerikalı Tarih Profesörü Justin McCarthy ise, "Avrupalı güçler nihayet 1830'da Londra Protokolü ile Osmanlı'yı Mora'da Yunan Krallığı kurmaya zorladığında o topraklarda yüzyıllardır yaşamakta olan Müslümanların hiçbirisi kalmamıştı. Kayıp sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber 25 binden fazla Müslüman'ın Yunan ihtilalcileri tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır" ifadelerini kullanır. Mora İsyanı'nda Mora'nın merkezi konumunda olan Tripoliçe'de yaşanan katliam ise tarihte eşine az rastlanır bir vahşet olarak akıllarda kaldı.



YOL, CESETLERLE ÖRTÜLDÜ

Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün isimli eserinde Yunan katliamını şu sözlerle anlatıyor: "Üç gün boyunca zavallı Türk yerleşimciler, bir vahşiler güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı. Kadınlarla çocuklar dahi öldürülmeden önce işkenceden geçirildiler. Kıyım öylesine büyük ölçekteydi ki, çetecilerin sergerdesi Kolokotronis'in kendisi bile, kasabaya girdiğimde yukarı hisar kapısından başlayarak atımın ayağı hiç yere değmedi demektedir. İlerlediği zafer kutlama töreni yolu, cesetlerden bir örtüyle döşenmişti."