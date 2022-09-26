Enflasyonu tek haneye biz indirdik yine indireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 693 bin üyesi olan İstanbul iş dünyasının çatı örgütü olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 140. Yıl Özel Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz, sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte bunu yaptık mı? Yaptık. Faizi 4.6'ya indirdik. Enflasyon 6.2'ye geldi. Bunu biz başardık. Birileri değil.Bunun üzerinden kendine paye çıkarmak isteyenler var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin. 6 sıfırı Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Sen kimsin? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında "Ben yaptım. Ben ekonomi bakanıyım, ben devlet içinde böyle bir süreci işletiyorum" diyor. Peki ya bu işin başı kim? Başbakan olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inanlar, buna aldananlar yok değil var. Ama benim milletim aklıselim. İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyonu mazide bir hatıra haline dönüştüreceğiz.Birçok saldırı ile mücadele etmiştik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. Alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik. Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefi ülkemizi ihracat, cari fazla ve istihdam yoluyla öne çıkarmaktır. Ekonomik işleyişin kökünden sarsıldığı dünyada ülkemizi en ağır şekilde eleştirenler bile şimdi bizimle aynı çizgiye yönelmişlerdir. İşte bunu son Semerkand zirvesinde, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmelerimizde tüm liderler ifade etti. Türkiye artık eski Türkiye değil. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük desteği elbette İstanbul'dan ve İstanbul Ticaret Odası'ndan bekliyoruz. Gücü ve etkisi giderek genişleyen 'Türkiye'nin uç beyleri' her zaman olduğu gibi iş dünyamız ve iş insanlarımız olacaktır. Yapacak çok işimiz var. Tüm bunları da hep olduğu gibi sizlerle birlikte hayata geçirecek, sizlerle başaracağız. Emeğiniz, gayretiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığı bizzat bu işin sahipleri de ikrar etti. Dikkat ederseniz bu yöntemler artık kimse tarafından dile getirilmiyor. Getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasını söz ediyor. Rusya bizzat sayın Putin geçmişte faizi savunurken bugün düşürmeye başladı. 8.6'ya kadar indirdi.TÜRKİYEhangi badireleri atlattıysa İstanbul Ticaret Odası da benzerlerini atlattı. Ülkemizdeki pek çok kurum gibi İstanbul Ticaret Odası da rahmetli Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın kazandırdığı bir değerdir. Vizyonu, ileri görüşlülüğü, dirayeti, sabrı ve becerisiyle Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran Abdülhamit Han'ı rahmetle anmak boynumuzun borcudur.KARŞIMDA yatırımcılar var. Sizlere sesleniyorum. Başta kamu bankaları olmak üzere. Düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar istihdam, üretim sağlayacak, ihracatı artıracaktır ve cari fazlayı lehimize çevirecektir. Artık ülkemize son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının, demokrasi ve kalkınma hamlelerinin meyvelerini toplama vaktidir.Temmuz ayından itibaren ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 51 TL'ye çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave olarak restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi isitsnasına girecektir.Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi yükünün kaldırılması da bir diğer müjdemiz. İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruzKonuşmaların ardından İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "üretim ve ticarete çağ atlatan, ömrünü İstanbul'a hizmete adayan bir İstanbul sevdalısı" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul iş dünyası adına şükran belgesi takdim etti.İTO 140. Yıl Özel Ödülleri'nde "restorasyon", "kültür-sanat", "turizm", "teknoloji", "girişimcilik" ve "dönüşüm" olmak üzere 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı Avdagiç tarafından takdim edildi."Restorasyon" dalındaki ödül, Fatih Belediyesi'nin Osmanlı ve Bizans mimarisini bir arada yaşatan Yedikule Zindanları restorasyonuna verildi. Ödül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'a takdim edildi."Girişimcilik" dalında ödüle, yenilikçi anlayışıyla laboratuvar ortamında elmas üretmeyi başaran Appsilon şirketi layık görüldü. Ödülü, şirket adına Oğuzhan Karakaya aldı.Galataport Projesi, İstanbul'a dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı ve yeni kültür destinasyon alanı sunması ile "turizm" dalında ödüle layık görüldü. Ödül, Doğuş Grubu Şirketleri Başkan Yardımcısı Gür Çağdaş'a takdim edildi."Dönüşüm" alanındaki İTO 140. Yıl Özel Ödülleri plaketi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 15 bin eserini İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile kalıcı hale getiren Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi'ye sunuldu."Kültür- Sanat" ödülüne; tarih bilincini görkemli yapımlarla yeni neslin ve Türkiye'nin gündemine taşıyan Bozdağ Film layık görüldü. Ödül, Bozdağ Film Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ'a verildi."Teknoloji" dalında ise ödüle; Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji üretiminin simge ismi, Türk havacılık ve savunma tarihine altın harflerle adını yazdıran merhum Özdemir Bayraktar layık görüldü. Ödülü, Bayraktar'ı temsilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.