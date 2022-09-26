SON DAKİKA! Dışişleri’nden İsrail’e Doğu Kudüs tepkisi: Kabul edilemez

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.
Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."
MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisi, Yahudilerin kutladığı "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki varlığını arttırdı. Genç yaştaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılması engellendi.
Sabah namazından kısa bir süre sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren İsrail polisi, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ni kuşatarak, kapılarını kapattı. Zor kullanarak bazı Filistinlileri Mescid-i Aksa avlusundan çıkaran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına barikat kurdu. Daha sonra Fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan İsrail polisinin denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu esnada Kıble Mescidi içindeki Filistinliler, tekbir getirerek ve slogan atarak Yahudi yerleşimcilerin baskınını protesto etti.
İSRAİL GÜÇLERİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE ETTİ
Mescid-i Aksa'nın farklı kapılarında toplanan ve tekbir getiren Filistinli gruplar da Yahudi yerleşimcilerin baskınlarını protesto etmeye devam etti.
İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde toplanan ve Yahudi yerleşimcilerin kutsal mekana baskınlarını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
Mescid-i Aksa'dan çıkan fanatik yerleşimcilerle Filistinli gruplar arasında zaman zaman sözlü sataşma da yaşandı. İsrail polisi, olayları takip etmeye çalışan basın mensuplarına da güç kullanarak engelledi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, olaylarda "düzeni bozmaya çalıştığı" iddiasıyla 2 Filistinli gözaltına alındı. Görgü tanıklarıysa en az 6 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de İsrail polisinin darbetmesiyle 2 Filistinli yaralandı.