Ankara merkezli FETÖ ve PKK operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan 6 şüpheliyi tespit etti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler öte yandan da PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 4 şüpheliyi belirledi. Her iki terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.