Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 224 bin

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2021-2022 döneminde Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenci sayısı, mezun olan yabancı öğrenci sayısı ve yabancı dil eğitimi alan öğrenci sayısı ile öğrencilerin yeterli yabancı dil eğitimine erememelerinin nedenleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yabancı uyruklu öğrenci sayılarının henüz açıklanmadığını belirten Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılında, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48'dir. 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 13 bin 417dir" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, seçmeli olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Çince yabancı dil derslerinin öğrencilere verildiğini belirtti. Yabancı dil dersinin, 2012-2013 eğitim öğretim yılından başlanarak ilkokul 2'nci sınıftan itibaren okutulmaya başladığını ifade eden Bakan Özer, "İlkokul 4'üncü sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda öğrenim gören istekli öğrencilere; yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzu kapsamında, İngilizce dersi yaz okulu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerimize yönelik 4 Temmuz, 28 Ağustos arasında düzenlenen yaz okulu eğitiminde 4'er haftalık süreler ile haftada 12 ders saati İngilizce eğitimi verilmiştir" dedi.



"EĞLENEREK ÖĞRENMELERİ AMAÇLANMAKATA"



Bakan Özer, yaz okullarında verilen İngilizce dersleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Yaz okulu süresinde öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, İngilizce iletişim becerilerini geliştirmeleri, eğlenceli etkinlik ve oyunlarla hedef dili aktif olarak kullanarak keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin İngilizce derslerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, duyuşsal özelliklerini desteklemek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla ilgili derslerdeki mevcut öğretim programları temel alınarak; bahse konu yaz okulu eğitiminde uygulanmak üzere 'Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Programı' hazırlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan çerçeve programında drama etkinlikleri, sanat etkinlikleri, temayla ilişkili oyunlar ön plana çıkarılmıştır. Eğitimi eğlenceye dönüştüren yaz okulu uygulamasında öğrencilerin aktif katılım sağlayacağı etkinliklerle, eğlenceli bir öğrenim süreci geçirmeleri amaçlanmıştır. Bu nedenle, çerçeve programı içerisinde öğrenme sürecine ilişkin öneriler ve yaz okulu eğitiminde her bir grupta uygulanabilecek örnek materyaller sunulmuştur. Yaz okulu uygulamasının amaç ve ilkelerinin ele alındığı, İngilizce çerçeve programının tanıtıldığı ve uygulanabilecek örnek etkinliklerin paylaşıldığı İngilizce dersleri hizmet içi eğitim videoları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açılan kurslarda görev alacak öğretmenlerin erişimine açılmıştır."

"BÜYÜK EMEKLER VERDİ"

Öte yandan, Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Lisesi içerisinde açılan Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi'nin açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, öğrenciler ile davetliler katıldı. Törende konuşan yazar Bakiler şimdiye kadar katıldığı yüzlerce programdan daha heyecan duyduğunu dile getirerek şiirlerini okudu.



Bakan Özer ise yaptığı konuşmada Türkçe'nin önemini vurgulayarak ," Yavuz Bülent hocamız uzun yıllardan beri güzel Türkçemizi, kültürün taşıyıcısı olarak güçlü hale getirme noktasında çok büyük emekler verdi. Çok büyük çileler çekti. Biz dili sadece dil olarak algılıyoruz. Aslında Türkçe, ana dil aynı zamanda kültürün, dinin, tüm yaşam formlarının kendisinde temsiliyet bulduğu konuşma vasatımız. Onun için Türkçe'mizi çok daha güçlü hale getirmek gençlerimizin, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın Türkçe'yi çok daha iyi kullanabilmesi için bakanlık olarak da elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. " diye konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OLARAK ÜÇ DİLE AĞIRLIK"



Bakan Özer," Milli Eğitim Bakanlığı olarak üç dile ağırlık verdik bu dönemde. Birincisi Türkçe, ikincisi matematik, çünkü matematiğin de bir dil olduğuna inanıyorum. Bir insan yaşamla ilişkisini rasyonel bir zeminde kurgulama imkanı veren enstrümanlar içermektedir. Üçüncüsü de bir yabancı dil. Ama bunların ilk çıkış noktası mutlaka Türkçe. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkçe seferberliğini başlatarak özellikle gençlerimizin, yavrularımızın Türkçe'nin zengin, sözcük dağarcığıyla, o kültürüyle tanışmaları için her türlü imkanı seferber etmeye çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

"BU BİR REKOR"



Konuşmasında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Kütüphanesiz okul kalmasın' kampanyasını hatırlatan Bakan Özer,"İstedik ki tüm okullarımıza kütüphane yapalım. Biraz önce tanıtım filminde Yavuz Bülent Bakiler hocamızın hayatından farklı enstantaneler ve sözler aktarıldığında orada bir sözcük vardı. Bir ifadesi vardı. Bizim evlerimizin yüzde 95'inde ne kitap vardır ne de kütüphane vardır. Elhamdülillah 2021 yılının sonunda bu ülkenin şehirlerinde, köylerinde, ilçelerindeki tüm okullarda artık kütüphane var. İki ay gibi kısa sürede, 16 bin 361 kütüphaneyi yaptık. Bir günde 272 kütüphane. Gerçekten bu bir rekor" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile kütüphanenin açılışı yapıldı. Kütüphane gezildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yazar Yavuz Bülent Bakiler'e tablo ile içerisinde karnelerinin olduğu bir albüm hediye etti.