Haberler Gündem Haberleri Polisevine hain saldırı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 27.9.2022

Polisevine hain saldırı: 2 yaralı

BEKİR COŞKUN
Polisevine hain saldırı: 2 yaralı

Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen saldırıda biri ağır olmak üzere 2 polis yaralanırken, bir kişi gözaltına alındı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi hain bir saldırının hedefi oldu. Tece Mahallesi'nde bulunan polisevine dün 23.00 sıralarında yaklaşan bir araçtan inen kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler de saldırganlara karşılık verdi. Ardından şiddetli bir patlama sesi duyuldu.



Bu sırada çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



İçişleri Bakanlığı açıklamasında, polisevi uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin de kontrollü şekilde patlatıldığı belirtilerek "Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisevine hain saldırı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA