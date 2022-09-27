Polisevine hain saldırı: 2 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi hain bir saldırının hedefi oldu. Tece Mahallesi'nde bulunan polisevine dün 23.00 sıralarında yaklaşan bir araçtan inen kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler de saldırganlara karşılık verdi. Ardından şiddetli bir patlama sesi duyuldu.Bu sırada çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.İçişleri Bakanlığı açıklamasında, polisevi uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin de kontrollü şekilde patlatıldığı belirtilerek "Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.