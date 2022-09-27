Son dakika | Kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmışlardı: Demir Yumruk Operasyonunda flaş gelişme

Ahmet Kurtuluş, İhsan Göymen, Yılmaz Altunbulak, Serkan Peker, Tahir Turgay Özdöl, Hatice Başaran, Rıdvan Bulut, Hasan Soydan, İbrahim Halil Kaya, Dilek Kurnaz, Gökay Demirel ve Fatih Harman'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıla, 'Suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Bu şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına mahkum edilmesi istendi.