Son dakika | Kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmışlardı: Demir Yumruk Operasyonunda flaş gelişme

Son dakika haberi! Demir-çelik fiyatlarını manipüle ederek kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Demir yumruk' operasyonunda 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Suç örgütü kurucusu oldukları iddia edilen Hüseyin Eryılmaz ile Erol Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hüseyin Eryılmaz ile örgüt kurucuları olduğu iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz hakkında 'Suç örgütü kurmak' suçundan 8 yıla, 'Suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ahmet Kurtuluş, İhsan Göymen, Yılmaz Altunbulak, Serkan Peker, Tahir Turgay Özdöl, Hatice Başaran, Rıdvan Bulut, Hasan Soydan, İbrahim Halil Kaya, Dilek Kurnaz, Gökay Demirel ve Fatih Harman'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıla, 'Suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Bu şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına mahkum edilmesi istendi.
ZARAR 1 MİLYARIN ÜZERİNDE
Şüphelilerin paravan şirketler üzerinden piyasaya yüklü miktarda demir sattıkları anlatılan iddianamede, söz konusu işlem karşılığında fatura kesmedikleri gibi, ödemeleri elden alıp sahte faturalarla devleti zarara uğrattıkları kaydedildi. İddianamede yer alan vergi müfettişleri raporunda ise şüphelilerin 1 milyar 436 milyon 81 bin lira kamu zararına neden olduğu aktarıldı. Şüphelilerin yasa dışı demir ticaretinden elde ettikleri parayı kara yoluyla transfer ettikleri anlara ilişkin görüntülerin de yer aldığı iddianamede, telefon görüşmelerinde sahte fatura için 'parça' ifadesini kullandıkları ifade edildi.
Hüseyin Eryılmaz