Bu teröristlerin ucu ya HDP’ye ya CHP’ye çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Mersin'de PKK'lı alçaklar, bir polisimizi şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Şehit polisimize Allah'tan rahmet, yaralı polisimize Rabb'imden şifa temenni ediyorum. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır. Aynı durum Batılı ülkeler için de geçerlidir.Kandil'i, Suriye'yi başlarına yıktığımız teröristlerin, Batı ülkelerinden giderek daha fazla himaye görmesi her şeyden önce bu devletlerin kendi huzurlarına ve güvenliklerine yönelik bir tehdittir. Unutmayın, yılan eninde sonunda kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri sokaklar değil, döktükleri kanın hesabını verecekleri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak bütün ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz.Rusya-Ukrayna kriziyle her şey daha girift bir hâl almıştır. Türkiye, savaşı sona erdirmek için çaba harcayan yegâne ülke durumundadır. Dışarıdan aldıkları talimatlarla bizim dengeli tavrımızı eleştirenler, şimdi bizi takdir ve taltif etmek mecburiyetinde kalıyor. 'Türkiye yalnızlaşıyor' diyenler şimdi kuyruklarını kıstırıp kös kös oturuyor.ŞU üç şeyi yapmaktan asla bıkmayacak, asla geri durmayacağız. Birincisi, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. İkincisi, gencinden yaşlısına her kesimden insanımızın hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. Üçüncüsü, muhalefet sadece lafla vakit öldürürken, 2053 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair hayali, programı ve projesi olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda ve onların gönül dünyalarına girdiğimizde, 2023'te müjdeyi vereyim, rekor bir oyla cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerini Allah'ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Çünkü, milletimiz dün olduğu gibi bugün de dertlerine çarenin AK Parti'de olduğunu, Cumhur İttifakı'nda olduğunu, geleceğini ancak AK Parti'ye emanet edebileceğini gayet iyi biliyor.dönemde, Türkiye'nin en büyük şansı, AK Parti ve Cumhur İttifakı varken, en büyük talihsizliği de bu takoz muhalefetidir. Son iki haftada yaşananlar bile bizimle altılı masa denen hilkat garibesiyle arasındaki farkı göstermektedir. 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır.MUHALEFET kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle eserle, hizmetle yarışamayanlar, çareyi projelerimize kara çalmakta buluyorlar. Bunun son örneğini sosyal konut projesinde gösterdiler. Muhalefet hâlâ bizim 1 milyon 170 bin konutumuzu görmezden gelerek yeni konutlara çamur atıyor. Biz olmayan bir şey yapmıyoruz. Dün kiralardan dem vuranlar, siz ne yaptınız? 14 büyükşehir belediyeniz var, ne yaptınız? İstanbul'da KİPTAŞ'ı kurarak, süratle konutlar inşa etmek suretiyle vatandaşlarımızı konut sahibi yaptım. Siz ne yaptınız? Yapamazsınız. Yapacağınız iftira, yalan dolan, talan.TÜRKİYE salgının sağlık krizi boyutunu alnının akıyla atlattı. Küresel ekonomik krizin menfi yansımalarını da başarıyla yönetiyor. Diğer ülkeler enflasyonun yanında durgunluk ve gelecek işsizlik tehdidiyle cebelleşiyor. Bizim işgücüne katılım ve istihdam oranlarımız giderek artıyor. Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, ekonomideki istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi de hep birlikte göreceğiz. Hiçbir alanda yatırımlara ara vermediğimiz gibi vatandaşlarımızı da enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmıyoruz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, üreticilerimize yüksek alım fiyatları vererek, tüm kesimlere destek olarak, işverenlerimizin yükünü hafifleterek, gençlerimize sağladığımız imkânları artırarak, hasılı devletimizin elindeki tüm araçları kullanarak milletimize sahip çıkıyoruz. Son 20 yıldır olduğu gibi bu sıkıntılı süreçte de vatandaşımızı enflasyona ezdirmemekte kararlıyız.KÜRESEL ekonomik krizin ülkemize olan etkisi sebebiyle her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.BAŞÖRTÜSÜ sebebiyle polis copları altında üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Bunları bu ülke yaşadı, yaşadık. Şimdi CHP ne yapıyor? Her zamanki yaptığı gibi istismar. Başörtüsü olan birkaç tane kişinin yakasına rozet takıyor. 'Bak sizinle beraberiz' diyor. Buradan o kardeşlerimize sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna.Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetini iyi biliyoruz. Ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek, vaktimizi ve enerjimizi çalmaya, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Hadsize had bildirirken hedeflerimizden sapmayacağız. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez. Gücümüz ve imkânlarımız bunun çok ötesinde. Bunun gizli bir işgal anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin. ABD'den, Avrupa'dan gelen desteklerle sadece patinaj yaparsınız, bunlar sizi kurtarmaz. Türkiye olarak, Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz tüm kalbimizle barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Yunanistan'ın Lavrion Kampı başta olmak üzere Avrupa'nın hemen her ülkesinde, caniler himaye görüyor. Bize komşuluk hakkından bahsedenlerin her şeyden önce bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir.