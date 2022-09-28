Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AYM Genel Kurulu'ndan 'Milletvekili Seçimi Kanunu' kararı
Giriş Tarihi: 28.9.2022 17:09 Son Güncelleme: 28.9.2022 17:23

Son dakika: AYM Genel Kurulu'ndan 'Milletvekili Seçimi Kanunu' kararı

AA
Son dakika: AYM Genel Kurulu’ndan ’Milletvekili Seçimi Kanunu’ kararı

Son dakika haberleri: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Son dakika haberleri: CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

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Son dakika: AYM Genel Kurulu'ndan 'Milletvekili Seçimi Kanunu' kararı
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