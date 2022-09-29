İmamoğlu’na rüşvetçi danışman

Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen yazılım şirketinin başındaki isim olan Filiz Doğan'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık yaptığı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yazılım devi Oracle, 2016-2019 yılları arasında içlerinde Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde rüşvet dağıttığı iddiasıyla ABD sermaye piyasası otoritesi Secura Exchange Commision (SEC) tarafından 23 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirketin skandalların yaşandığı zamandaki Türkiye, Levant, Kuzey Afrika ve Mısır'ın da dahil olduğu bölgeyi yöneten temsilcisi Filiz Doğan'ın ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) teknoloji danışmanı olarak atandığı ortaya çıktı.