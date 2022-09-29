Mersin’deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk o geceyi anlattı: Bizzat şahit oldum!

"BİZE NASİP OLMADI"

Öztürk, "Arkadaşımın yerde yattığını görünce hiç düşünmedim. Yani bir candır devletime, milletime feda olsun. O şehit oldu, keşke ben de olabilseydim. Bize nasip olmadı. Ben yerde yatıyordum vurulmuştum. O an kulübeye bir el bombası attılar. Birini biz vurduk ama biri de direkt kendini patlattı. Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere Emniyet Genel Müdürümüze, İl Emniyet Müdürümüze ve hastane yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan 5 tane çocuğu olduğunu belirten Öztürk, "Çocuklarım gözümün önüne geldi. Yine de dedim ki vatanıma, milletime canım feda olsun" dedi.