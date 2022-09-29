Mersin’deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk o geceyi anlattı: Bizzat şahit oldum!

Mersin'de PKK'lı 2 teröristin gerçekleştirdiği polisevi saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olurken, Abdülkadir Öztürk de yaralanmıştı.
Polis memuru Abdülkadir Öztürk o gece yaşananları ve çatışma anını anlattı.
Abdülkadir Öztürk, "Canım milletime ve devletime feda olsun. O şehit oldu (Sedat Gezer) keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış" ifadelerini kullandı. Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte diğer yetkililerin kendilerine destek olduklarını kaydetti.
Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis Abdulkadir Öztürk o geceyi A Haber'e anlattı | Video
"O ANA BİZZAT ŞAHİT OLDUM"
Abdülkadir Öztürk çatışma anına ilişkin olarak, "O ana bizzat şahit oldum. Ben yerde yatıyordum, o zaman vurulmuştum. Onlar kulübeye bir de el bombası attılar. Atılınca direkt yandı. O andan sonra ambulanslar geldi" dedi.
Öztürk, teröristlerden birini kendilerinin vurduğunu kaydederken, diğerinin de kendisini patlattığını söyledi.
Mersin'de Tece Polisevine PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında karnından ve bacağından vurularak yaralan 49 yaşındaki polis memuru Abdulkadir Öztürk, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan saldırı gecesinde yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:
"BİR FACİA OLABİLİRDİ VE ONU ENGELLEDİK"
"Olay anında polisin evinin arkasında nöbet kulübesinin oradaydım. Sesleri duyunca zeytin ağaçlarının arasından ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz zaten dizimden bir vuruldum. Silah seslerini duyduğumda arkadaşımı da aradım, cevap vermeyince bir şeyler olduğunu anladım. Silah seslerinin geldiği yöne koştum. Oraya gelir gelmez mermiyi yedim, sonra ben karşılık vermeye başladım. Ölüm hiç akla gelmedi. Teröristlerin polis evine ulaşmasını engelledik. O anda polisevinde yüze yakın insan vardı. Bir facia olabilirdi ve onu engelledik. Benim teröristlerle yaklaşık aramda 30 metre vardı. O an insan hayatının sonunun geldiğini, yani vatanına, milletine can feda edilebileceğini anlıyor. Ölüm hiç aklıma gelmedi"
"BİZE NASİP OLMADI"
Öztürk, "Arkadaşımın yerde yattığını görünce hiç düşünmedim. Yani bir candır devletime, milletime feda olsun. O şehit oldu, keşke ben de olabilseydim. Bize nasip olmadı. Ben yerde yatıyordum vurulmuştum. O an kulübeye bir el bombası attılar. Birini biz vurduk ama biri de direkt kendini patlattı. Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere Emniyet Genel Müdürümüze, İl Emniyet Müdürümüze ve hastane yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan 5 tane çocuğu olduğunu belirten Öztürk, "Çocuklarım gözümün önüne geldi. Yine de dedim ki vatanıma, milletime canım feda olsun" dedi.