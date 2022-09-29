Şehit ailelerinden CHP’ye tepki yağıyor: Hakkımızı helal etmiyoruz

Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin CHP'nin raporunda mağdur olarak yer almasına yurdun dört bir yanındaki şehit ailelerinden tepki yağdı. İşte gelen tepkiler:Terör yandaşı partiyi de zaten ilk Meclis'e sokan zamanın SHP'siydi. CHP'nin savunduğu kişiler ya askerimizi ya da polisimizi şehit ediyor. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı.CHP, her zaman olduğu gibi yine PKK'nın destekçisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Oğlumu, 15 yaşında vatanına sahip çıktığı için toprağa koydum. Herkes buraya geldi, telefonla arayıp başsağlığı diledi. Fakat CHP'liler bir kez aramadı, acımı paylaşmadı.Polisimizi şehit eden teröriste 'gazeteci' diyen CHP'ye hakkımı helal etmiyorum. Hem bu dünyada hem öteki dünyada iki elim yakalarında.Kemal Kılıçdaroğlu, herkesle helalleşeceğini söylüyor. Teröriste özgürlük isteyerek mi bizimle helalleşeceksin?Eli kanlı bir teröriste nasıl gazeteci dersiniz? Yüreğimizi yakanlara evimize ateş düşürenlere kol kanat geriyorlar.Teröristler ne zamandan beri gazeteci olmuş. Şehit aileleri olarak bu raporu hazırlayanları şiddetle kınıyoruz.Gazeteci diye savundukları kadın terörist çıktı. Kim HDP'ye, PKK'ya destek çıkıyorsa şehit annelerinin gözyaşlarında boğulsun. Bu teröristleri savunan milletvekillerinin de aldıkları maaşlar zehir zıkkım olsun. Kılıçdaroğlu gelip bir şehit ailesini ziyaret edebiliyor mu? Bunları düşünsün.Polisimizi şehit eden PKK'lı teröriste, hazırladıkları raporla gazeteci olarak belirtip sahip çıkanları, halkımız yeri geldiğinde cezalandıracaktır.Bu ülkenin gencecik fidanları toprağa düşerken, onların katillerini ve vatanın bütünlüğüne kastedenleri aklamaya çalışanlar var. Dün gazeteci diye mağdur gösterilenler bugün polisimize bombalarla saldırıyor.Gazeteci dedikleri terörist çıkıyor. Buna sahip çıkan da destek veren de PKK gibidir.Ali ALTUNTAŞ-Tolga YANIK-Özgür ÖZDEMİR-Murat KARAMAN-Ceyhan TORLAK-Erdoğan ÖZTÜRK-Furkan NEHRİ-Mehmet BONCUK/SABAH