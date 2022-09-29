Şehit ailelerinden CHP’ye tepki yağıyor: Hakkımızı helal etmiyoruz

Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin CHP'nin raporunda mağdur olarak yer almasına yurdun dört bir yanındaki şehit ailelerinden tepki yağdı. İşte gelen tepkiler:
15 Temmuz Şehidi Özel Harekât Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit:
Terör yandaşı partiyi de zaten ilk Meclis'e sokan zamanın SHP'siydi. CHP'nin savunduğu kişiler ya askerimizi ya da polisimizi şehit ediyor. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı.
Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül:
CHP, her zaman olduğu gibi yine PKK'nın destekçisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Oğlumu, 15 yaşında vatanına sahip çıktığı için toprağa koydum. Herkes buraya geldi, telefonla arayıp başsağlığı diledi. Fakat CHP'liler bir kez aramadı, acımı paylaşmadı.
Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın (31) eşi Emine Yıldız:
Polisimizi şehit eden teröriste 'gazeteci' diyen CHP'ye hakkımı helal etmiyorum. Hem bu dünyada hem öteki dünyada iki elim yakalarında.
'BÖYLE Mİ HELALLEŞECEKLER'
Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir:
Kemal Kılıçdaroğlu, herkesle helalleşeceğini söylüyor. Teröriste özgürlük isteyerek mi bizimle helalleşeceksin?
Şehit Astsubay İsmail Demir'in annesi Hayriye Demir:
Eli kanlı bir teröriste nasıl gazeteci dersiniz? Yüreğimizi yakanlara evimize ateş düşürenlere kol kanat geriyorlar.
Adana Şehit Aileleri Derneği ve Şehit Aileleri Dayanışma Federasyonu Başkanı Emine Kunt:
Teröristler ne zamandan beri gazeteci olmuş. Şehit aileleri olarak bu raporu hazırlayanları şiddetle kınıyoruz.
Irak'ta şehit düşen Teğmen Mehmet Kıvık'ın annesi Ayşe Kıvık:
Gazeteci diye savundukları kadın terörist çıktı. Kim HDP'ye, PKK'ya destek çıkıyorsa şehit annelerinin gözyaşlarında boğulsun. Bu teröristleri savunan milletvekillerinin de aldıkları maaşlar zehir zıkkım olsun. Kılıçdaroğlu gelip bir şehit ailesini ziyaret edebiliyor mu? Bunları düşünsün.
15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası emekli polis Zeki Kılınç:
Polisimizi şehit eden PKK'lı teröriste, hazırladıkları raporla gazeteci olarak belirtip sahip çıkanları, halkımız yeri geldiğinde cezalandıracaktır.
Şehit Özel Harekât Polisi Birol İli'nin babası Erol İli:
Bu ülkenin gencecik fidanları toprağa düşerken, onların katillerini ve vatanın bütünlüğüne kastedenleri aklamaya çalışanlar var. Dün gazeteci diye mağdur gösterilenler bugün polisimize bombalarla saldırıyor.
Şehit İsmet Bayındır'ın babası Hamza Bayındır:
Gazeteci dedikleri terörist çıkıyor. Buna sahip çıkan da destek veren de PKK gibidir.
Ali ALTUNTAŞ-Tolga YANIK-Özgür ÖZDEMİR-Murat KARAMAN-Ceyhan TORLAK-Erdoğan ÖZTÜRK-Furkan NEHRİ-Mehmet BONCUK/SABAH