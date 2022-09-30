Amanoslar’a eyleme gelen teröristlere MİT operasyonu

Milliİstihbarat Teşkilatı, Suriye'de terörden arındırılmış harekât bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Amanoslar'a gelme planı yapan teröristleri Afrin'de avladı. Suriye Milli Ordusu'nun da destek verdiği operasyonda 3 terörist, Afrin girişinde MİT'in operasyonuyla yakalandı. Tel Rifat, Azez, Afrin, Kilis- Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslar'a intikal etmeyi planlayan teröristlerden birinin örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu ortaya çıktı.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.