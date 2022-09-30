Haberler Gündem Haberleri Amanoslar’a eyleme gelen teröristlere MİT operasyonu
Giriş Tarihi: 30.9.2022

Amanoslar’a eyleme gelen teröristlere MİT operasyonu

HALİT TURAN HALİT TURAN
Amanoslar’a eyleme gelen teröristlere MİT operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de terörden arındırılmış harekât bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Amanoslar'a gelme planı yapan teröristleri Afrin'de avladı. Suriye Milli Ordusu'nun da destek verdiği operasyonda 3 terörist, Afrin girişinde MİT'in operasyonuyla yakalandı. Tel Rifat, Azez, Afrin, Kilis- Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslar'a intikal etmeyi planlayan teröristlerden birinin örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu ortaya çıktı.



4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Amanoslar’a eyleme gelen teröristlere MİT operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA