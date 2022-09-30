Ankara 2 No’lu Baroda Genel Kurul heyecanı

2. BARO DAHA DA GÜÇLENECEK

Önceki seçimde 1 oyla seçimi kaybettiğini belirten Semiz, yeni seçimlere çok daha güçlü gireceklerini söyledi. 2. Baronun kendisinin başkanlığında çok daha güçleneceğinin altını çizen Semiz, meslektaşlarının kendilerinden büyük beklentilerinin olduğunu, önceki seçimlerde 25 yıllık meslek tecrübeleriyle ortaya koydukları projelerle avukatlık mesleğini hak ettiği saygınlığa ulaştıracaklarını ifade etti.

BİRÇOK PROJE HAZIRLANDI

Meslektaşlarının refah ve kalkınmalarını sağlayacaklarını kaydeden Semiz, "Başkanlığım döneminde hedefim baromuzun üye sayısını ilk etapta 5 bin yapmak. Birçok projemiz uygulanmak üzere hazır. Genel Kurul'un 2 Nolu Baroya hayırlı olmasını dilerim" dedi. Genel Kurulda, mevcut başkan Eyüphan Korkmaz'ında aday olması beklenirken tek aday olarak seçimlere gidilebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.