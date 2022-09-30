Ankara 2 No’lu Baroda Genel Kurul heyecanı

Çoklu baro sisteminin ardından İstanbul'un ardından Ankara'da 2 binin üzerinde avukatın imzası ile Ankara 2 No'lu Barosu geçen yıl Türkiye Barolar Birliğine yapılan başvurunun ardından kurulmuştu. Ankara 2 Nolu Barosu'nda Genel Kurul heyecanı başladı. 2 Nolu Baroda, 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Ankara 2 Nolu Baro Organları seçimi ise 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÇOĞUNLUK OLUŞMAZSA SEÇİM BİR HAFTA SONRA YENİLENECEK
Genel Kurul'un ilk toplantısının ardından gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde ise aynı yer ve aynı saatlerde; 8 Ekim günü Genel Kurul yeniden toplanacak, Baro Organları seçimi ise 9 Ekim'de yapılacak. Önceki seçimde başkanlığı bir oyla kaybeden ancak baro yönetim kurulunun 7'sini, denetim kurulunun tamamını, disiplin kurulunun tamamını alan Avukat Mustafa Semiz yeniden aday olduğunu açıkladı.
2. BARO DAHA DA GÜÇLENECEK
Önceki seçimde 1 oyla seçimi kaybettiğini belirten Semiz, yeni seçimlere çok daha güçlü gireceklerini söyledi. 2. Baronun kendisinin başkanlığında çok daha güçleneceğinin altını çizen Semiz, meslektaşlarının kendilerinden büyük beklentilerinin olduğunu, önceki seçimlerde 25 yıllık meslek tecrübeleriyle ortaya koydukları projelerle avukatlık mesleğini hak ettiği saygınlığa ulaştıracaklarını ifade etti.
BİRÇOK PROJE HAZIRLANDI
Meslektaşlarının refah ve kalkınmalarını sağlayacaklarını kaydeden Semiz, "Başkanlığım döneminde hedefim baromuzun üye sayısını ilk etapta 5 bin yapmak. Birçok projemiz uygulanmak üzere hazır. Genel Kurul'un 2 Nolu Baroya hayırlı olmasını dilerim" dedi. Genel Kurulda, mevcut başkan Eyüphan Korkmaz'ında aday olması beklenirken tek aday olarak seçimlere gidilebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.