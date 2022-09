Dünya Habitat Günü Balıkesir’de düzenleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Kimse Geride Kalmasın" temasıyla gerçekleştirilecek "Dünya Habitat Günü" 3 Ekim Pazartesi günü Balıkesir'de kutlanacak. İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Dünyada eş zamanlı olarak Habitat Günü 3 Ekim'de her yerde kutlanıyor. Habitat direktörlüğü ile beraber gala şeklindeki kutlaması; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destekleriyle Balıkesir'de olacak. Biz, UN-HABİTAT İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sharif'a teşekkür ediyoruz" dedi.Sunum yapacak yaklaşık 300 civarı delegenin yurtdışından, Balıkesir'e geleceği bilgisini veren Başkan Yılmaz, "Kimseyi Geride Bırakma sloganıyla başlatılan programa, 2000'e yakın katılımcı online olarak dahil olacak. Birleşmiş Milletler, 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı yayın yapacak. New York ve Şanghay'dan sonra Balıkesir'de yapılan programa, yaklaşık 200 bakan, belediye başkanı ve üst düzey yönetici bekliyoruz. Balıkesir adına sevindirici bir durum. Balıkesir artık uluslararası bir şehir oldu. Artık insanlar Fransa demiyor Paris diyor, Amerika demiyor New York diyor. Biz de Balıkesir'in adı duyurmak istiyoruz" dedi.Mükemmel bir hazırlık yaptıkları için Balıkesir'e teşekkür etiğini söyleyen UN-HABİTAT İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sharif, "Sayın Emine Erdoğan'a da destekleri için teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Habitat Günü'nü, Balıkesir'de yapmak için sabırsızlanıyoruz. Sürdürülebilir kentlerin oluşmasına sağladıkları katkılar için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum" dedi.