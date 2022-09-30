Haberler Gündem Haberleri Kaftancıoğlu'nun 'Saray teyze' yalanını Beyoğlu Belediye Başkanı deşifre etti
Giriş Tarihi: 30.9.2022 21:25

Kaftancıoğlu'nun 'Saray teyze' yalanını Beyoğlu Belediye Başkanı deşifre etti

Kaftancıoğlu’nun ’Saray teyze’ yalanını Beyoğlu Belediye Başkanı deşifre etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Fetihtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda, kentsel dönüşüm alanında ikamet eden Saray teyzeye verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti. Söz konusu iddiaları ise Beyoğlu Belediye Başkanı yalanladı ve belediye görevlilerinin yaşlı kadınla ilgilendiğini belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'de çalışmalarına devam edilen kentsel dönüşüm projesine yönelik birtakım iddialarda bulundu.

Saray teyzeye verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Kaftancıoğlu, kira yardımında bulunulmadığını ifade etti.

Kaftancıoğlu'na yanıt AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi.

"BAŞKAN YARDIMCISI GÖNDERİLDİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kaftancıoğlu'nun iddialarını yalanladı. Başkan Yıldız, "Biz komşularımızla dayanışma içinde Fetihtepe'de kentsel dönüşümü başardıkça siz yalanlarınızla algı yapmaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında ise, "Teyzemizin evine daha dün başkan yardımcımızı gönderdim, hem kendisiyle hem kedileriyle ilgili çalışmalara başladık. Teyzemiz de söylüyor..." dedi.

"KOMŞULARIMIZI SİZİN ALGI OPERASYONLARINIZA EMANET ETMİYORUZ"

Söz konusu iddialara kanıt olarak video ve fotoğraflar da paylaşan Beyoğlu Belediye Başkanı, "Birlikte dayanışmayla yürüdüğümüz komşularımızı sizin algı operasyonlarınıza emanet etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bakın teyzemizi ziyaretimizin, teyzemizin kızının çektiği video ve kediler için yaptığımız çalışma." diyerek yapılan çalışmaların kanıtlarını sundu.

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Kaftancıoğlu'nun 'Saray teyze' yalanını Beyoğlu Belediye Başkanı deşifre etti
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