Kameralı kaçış bölmesi yaptırmışlar

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdüren polis, haklarında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin, kentteki bir hücre evinde saklandığını belirledi. Şafak vakti eve baskın düzenleyen polis, 8 şüpheliyi de yakaladı. Evin ise kamera sistemi ile donatıldığı ve kaçış için özel bölmeler inşa edildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Antalya'da düzenlenen operasyonda da bir şüpheli gözaltına alındı.