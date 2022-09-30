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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Kameralı kaçış bölmesi yaptırmışlar

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kameralı kaçış bölmesi yaptırmışlar
Kayseri'de FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdüren polis, haklarında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin, kentteki bir hücre evinde saklandığını belirledi. Şafak vakti eve baskın düzenleyen polis, 8 şüpheliyi de yakaladı. Evin ise kamera sistemi ile donatıldığı ve kaçış için özel bölmeler inşa edildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Antalya'da düzenlenen operasyonda da bir şüpheli gözaltına alındı.
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Kameralı kaçış bölmesi yaptırmışlar
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