Yaralı polis memuru: Faciayı önledik

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk (49), "Polisevinde 100'e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik" dedi. Saldırıda dizinden ve karnından yaralandığını, durumunun iyi olduğunu söyleyen 5 çocuk babası Öztürk, "O an ateşin içine giriyorsunuz, ölüm aklınıza gelmiyor. Arkadaşımın yerde yattığını görünce aklıma hiçbir şey gelmedi. O (polis memuru Sedat Gezer) şehit oldu, keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış" diye konuştu.