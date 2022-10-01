6’lı masada cümbüş: Troller birbirine girdi

9-13 Ekim tarihlerinde ABD seyahatine çıkmaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakın bazı grupların, 1-2 Ekim tarihlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanmayı planladıkları ortaya çıktı. "Koltuk sevdası uğruna geleceğimizi karartamayız" sloganı sosyal medyada yayılırken, CHP ve İyi Parti trolleri birbirine girdi. Masayı oluşturan diğer partilerin de birbiriyle derin fikir ayrılığı artık gizlenemiyor.6'lı masanın yarın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantısı öncesi İyi Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün 1 saat 45 dakika görüştü.Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'de "Benimle misiniz?" çıkışı sonrası Akşener de katıldığı TV programında, 6'lı masadaki partilerin noter görevinde olmadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyma hakkı var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattir" demişti.Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünmediklerini belirten Akşener, "31 Mart'taki seçimin aklı, stratejisi bizden. 'İttifakla gidelim' fikrini CHP'ye götüren biziz. Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını sağlayan ben değilim. CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük" ifadesini kullanmıştı. Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada Akşener ve Yavaş'a yakın troller, #mansuryavas hashtag'iyle CHP Genel Merkezi önünde toplanma çağrısında bulundu."1-2 Ekim tarihlerinde Genel Merkez önünde toplanıyoruz. Koltuk sevdası uğruna geleceğimizi karartamayız. Denenmiş hataların tekrarlanmasını istemiyoruz. 2023 adayımız ortak akıl ile belirlenmeli. Geleceğimiz için ya şimdi ya hiç.Cumhurbaşkanı adayı bir kişinin tek başına vereceği karar değildir. (Vahim Eklemeddin vakası tekrarlanmamalı.)Her parti kendine özgü bir bakanlık, pay veya kazanç sağlamak üzere adayı kumara alet etmemeli!Mecburiyetten (tıpış tıpış) oy verilmemeli!Aday, hem kendi hem diğer tabanları rahatça kapsamalı.Bir kişinin inadı yüzünden kumar oynanamaz.Dersimizi aldık!2023 köprüden önceki son çıkış!Geri dönülmez bir karanlık; Türkiye 2. Venezuela olur. Dolar çok rahat 30 TL'yi aşar; 40, 50'yi aşar."Sosyal medyada Kılıçdaroğlu savunucuları ise dolaylı mesajlarla bunlara karşılık verirken, sosyal medyadaki bu atışma, "6'lı masa trolleri birbirine düştü" çağrışımı yaptı.