Bakan Akar: Teröristlerin peşinde olduğumuzu bir kez daha herkes gördü

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nın 51'inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kurs Kapanış Töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Akar, Asos bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla ilgili, "Bu harekât çerçevesinde, terör örgütüne ait içinde mağara ve sığınakların da olduğu 16 hedef, büyük bir başarıyla imha edilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Böylece TSK her nerede olurlarsa olsunlar, hangi mağaraya girerlerse girsinler, hangi altyapı ve üst yapıdan destek alırlarsa alsınlar teröristlerin peşinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" dedi.