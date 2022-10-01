DEAŞ hücresinden 350 kilo TNT ve intihar yelekleri çıktı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler için oluşturduğu bilgisine ulaştığı çok özel hücresini deşifre etti. MİT'in yaptığı çalışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda biri ölü, 19 DEAŞ üyesi yakalandı. Çökertilen hücreden 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYP, 14 boş EYP düzeneği, 3 intihar kemeri ele geçirildi.