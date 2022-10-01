Meclis resepsiyonunda bunlar konuşuldu: EYT, af ve erken seçim tartışmaları

TBMM'de düzenlenen resepsiyona milletvekilleri, diplomatik temsilciler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra gerçekleşen resepsiyonda Şentop, davetlileri Şeref Kapısı'nda karşıladı. Şentop, gazetecilerle yaptığı sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programları nedeniyle resepsiyona katılamadığını söyledi. Şentop, seçimlerin 1- 2 ay öne alınacağı iddiasına ilişkin, "Seçimlerin 1 gün bile öne alınması için 2 yol var. Ya Cumhurbaşkanı'nın kararı ya da Meclis'in 5'te 3'ünün kararı lazım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim tartışmaları için "erken seçim bile iddialarından vazgeçtiler" dedi.

ADAYLIK NET

Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu bazı çevrelerin ısıtıp ısıtıp gündeme getirmesine karşılık "Hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok" diye konuştu.

Şeptop, Meclis gündeminde bekleyen dokunulmazlık dosyaları ile ilgili"Tavrım belli, geleni komisyona gönderiyorum. Bin 600 dosya var. Daha önce formül geliştirilmiş hepsi kaldırılmıştı" yorumu yaptı.

AF GÜNDEMDE YOK

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yeni bir af yasası çıkartılmasına ilişkin tartışmalar için "Afla ilgili çalışma gündemimizde yok" dedi.

EYT DEFTERİNİ KAPATACAĞIZ

MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, EYT'lilerin durumu ile ilgili "EYT defterini artık bir daha açılmamak üzere kapatalım. Yüksek beklentiyi karşılamak istiyoruz. Yapılan çalışmanın mahiyeti o yönde. Vatandaşlarımız resmî açıklamalara itibar etsinler" diye konuştu.

23 NİSAN ŞARKISI

Resepsiyonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmada birinci olan şarkı çalındı. Şentop, "23 Nisan neşe doluyor insan' yerine alternatif olsun diye düşündük. Çok güzel" diye konuştu.