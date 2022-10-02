SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı

Ayrıca, terör örgütüne ait 490 mağara/sığınak/depo imha edilmiş, 368 silah, 710 el bombası, 110 mayın/EYP, 330 bin değişik çapta mühimmat, 4.100 kg patlayıcı, 1.050 adet tüp, 15 adet silah dürbünü, 15 adet silah üstü termal dürbünü, 30 adet gündüz görüş dürbünü, 15 adet gece görüş dürbünü, 65 adet telsiz, 30 adet güneş paneli, 75 adet akü, 25 adet jeneratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk bitkisi, 12 ton toz esrar ile 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."