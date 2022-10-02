‘Meclis’te terörist istemiyoruz’

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, HDP'nin kapatılması için Milli Egemenlik Parkı'nda toplanarak eylem yaptı."Terör örgütü PKK ile iltisaklı" olduğu gerekçesiyle HDP'nin kapatılması için eylem yapan vakıf üyeleri "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "İdam gelsin, idam istiyoruz" sloganları attı. Üzerinde "Vatana ihanete idam istiyoruz, idam gelsin" yazılı döviz bulunan darağacının yer aldığı eylemde grup adına konuşan Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, "HDP bir daha Meclis'e girememek üzere kapatılsın. Meclis'imizde terörist görmek istemiyoruz. HDP'li vekillerin milletvekilliklerini düşürün, yargılayın ve asın. Anayasamızda yapılacak değişikliklerle terör ile bağlantılı olanların siyasi parti kurmaları engellenmelidir. Yapılacak değişiklikler referandumla milletimize sorulmalı ve bu konuda milletimizin kararına saygı duyulmalıdır. Böylece demokrasi havariliği yaparak kravatlı terörist Selahattin Demirtaş'a şefaatçi olanların sesleri kesilecek, terör güzellemeleri yapanların oyunları bozulacaktır" dedi.