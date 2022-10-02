Millet İttifakından, lüks buluşma!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misin" çıkışlarının ardından, 6'lı masada görüşme trafiği yeniden başlıyor. Liderler turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 6'lı masa toplantısına ev sahipliği yapacak. Bugün gerçekleştirilecek olan 6'lı masa toplantısı için CHP Genel Merkezi'nde hummalı lüks bir çalışma yürütüldüğü ortaya çıktı.

İddialara göre, CHP Genel Merkez 12. Kat Sekreteri Derya Gödek'in sorumluluğunda yürütülen çalışmalarda, Çankaya Belediye Başkanını geçtiğimiz Cuma günü saat 11:00 sularında Genel Merkeze, ayağına çağırarak adeta talimatlar verdi.

LÜKS OTEL İLE ANLAŞTILAR!

CHP Genel Merkezine gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Genel Başkanın Sekreteri Derya Gödek'in talimatlarıyla "yemek odasının boyanması, tabak çatal bıçak bardakların daha ihtişamlı ürünler alınması, lambaların görkemli şekilde değiştirilmesi ve lüks otelle (sheraton otel) yemek menüsü anlaşması" sağlandığı, bütün bu hizmetlere ise Çankaya Belediyesi'nin sponsor olduğu belirtildi.

ATATÜRK PORTRESİ KRİZİ!

Kattaki soluk vaziyette duran Atatürk Portresine gözü takılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Genel Merkez Sekreteri Derya Gödek arasında, "Solmuş zaten kaldıralım" diyaloğu geçtiği, sonrasında Atatürk Portresiyle alakalı "2. Aylin Nazlıaka skandalı oluruz" diye portreyi daha yenisiyle değiştirdikleri belirtildi.