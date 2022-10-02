Pençe-Kilit’ten acı haber: 1 astsubay şehit

KuzeyIrak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21) şehit oldu. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı şehidin Bingöl'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş'ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenildi. Şehidin vasiyeti ise yürekleri dağladı. Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi. Öte yandan Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.