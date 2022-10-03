23 terörist etkisiz

MilliSavunma Bakanlığı sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu hatırlatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.Operasyonda, terörist lere ait mağara, sığınak ve sözde karargâhların bulunduğu 16 hedef vurulmuştu.