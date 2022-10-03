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Giriş Tarihi: 3.10.2022 18:04

Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

DHA
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Resmi ziyareti kapsamında beraberindeki heyetle Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi'yle görüşmemizde Ulusal Uzlaşı Projesine verdiğimiz desteği yineledik" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
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