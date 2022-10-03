Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi'yle görüşmemizde Ulusal Uzlaşı Projesine verdiğimiz desteği yineledik" dedi.
#Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi'yle görüşmemizde Ulusal Uzlaşı Projesine verdiğimiz desteği yineledik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022
Reiterated our support for the National Reconciliation Project during our meeting with President Al-Manfi of the Presidential Council. 🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/aIxC8CerZ4