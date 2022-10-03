'ÜSTÜ KAPALI İKRAR DİKKATE ALINMALI'

Arslan, Sefa'nın yabancı istihbaratçılarla paylaştığını itiraf ettiği bilgilerle ilgili araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek, "G8 ülkeleri ve bu ülkelerden birisi olan Kanada tarafından kendi kurumları ve kuruluşları tarafından yapılamayan hangi analiz ya da hangi bilgi bu kişi tarafından paylaşılmış olmalı ki, böyle bir ülkenin istihbarat servisi bu kişinin kendi ifadesi ayağına kadar gidip görüşme yapmış olabilir? Burada görüşme içeriğini bilmeden bilginin niteliğini ve eylemin akıbetini tartışmak imkansız olsa da hayatın olağan akışına göre böyle bir ülkenin kaynaklarının ve istihbarat servislerinin erişemediği bir durum olduğu ortadadır. Devletimizin Kurumları bu üstü kapalı ikrarı dikkate alarak bu kişinin ve çevresinin erişebildiği bilgileri ve bu durumu inceleyip kamu güvenliğinin ve devlet sırlarının gizliliğinin korunması için gerçek durumu ortaya koymalıdır" dedi.