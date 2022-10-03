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Giriş Tarihi: 3.10.2022

İcazet turu için gerekçesi ‘Bilim’

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
İcazet turu için gerekçesi ‘Bilim’

Seçim öncesi ABD’ye gidecek olan Kılıçdaroğlu, icazet ziyaretini, “Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için” diyerek gerekçelendirdi

9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye gidecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, icazet amacıyla yaptığı ziyaretinin sosyal devlet makyajı ortaya çıktı. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek için, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için ABD'ye gideceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun neoliberal politikalara karşıtlığıyla bilinen senatör Bernie Sanders ile görüşeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin, "ABD'ye gideceğim. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için...



Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için. İcazet almak için değil" İfadelerini kullandı. ABD Vermont Senatörü olan Bernie Sanders 2016 ve 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin aday adayları arasında yer aldı. Ön seçimleri kaybeden Sanders, Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğini açıkça ilan eden Biden'ın bağlı olduğu Demokrat Parti'de siyasete devam ediyor.
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İcazet turu için gerekçesi ‘Bilim’
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