Kendisi alkolden cezalı aracı belediye ait çıktı

Adana'da, geçen ay yolun karşına geçmek isteyen 4 çocuk babası Hakan Erdoğan'a (49) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve 2 gün sonra yakalanan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan'ın ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu ortaya çıktı. 2019 seçimlerinden sonra işçi olarak çalıştığı belediyenin hafriyat alanının sorumluluğuna getirilen Ali Karan'ın emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Polisin "Ehliyetiniz nerede?" sorusuna Karan'ın "6 ay önce Çatalan tarafında alkol denetlemesi sırasında alkollü olduğumdan dolayı el konulmuştu. Şu an ehliyetim yok" şeklinde yanıt verdi. Aile adına açıklama yapan Hakan Erdoğan'ın evli kızı Kübra Coşkun, "Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olaydan sonra bizimle ilgileneceğini söyledi ama kimse ilgilenmedi. Davamızdan vazgeçmemizi istiyorlar. Biz sonuna kadar davamızın arkasındayız. Bir de utanmadan bize 'kimsesiz' diyorlar. Babamı öldüren o kişinin cinayetten yargılanmasını istiyoruz. Babam alkollü sürücünün kurbanı oldu. Eğer çarptığında hastaneye götürmüş olsaydı belki de şimdi babam hayatta olacaktı" diye konuştu.

DURUP YARDIM ETMEK YERİNE KAÇTI

Ölümlü kaza; 7 Eylül gecesi merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan inşaatlarda gündelikçi olarak çalışan Hakan Erdoğan'a plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Arkasında dahi bakmayan kimliği belirsiz sürücü olay yerinden süratle kaçıp kayıplara karışırken, yaralanan Hakan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan sürücü bulmak için harekete geçti.

EHLİYETİ YOK BELEDİYE ARAÇ TAHSİS ETMİŞ

Polis yaptığı araştırma sonucunda Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğunu belirlendi ve gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınması, kaza sırasında alkollü olup olmadığının belgelenmesinin önüne geçti. Karan'ın emniyette verdiği ifade ise 'Pes" dedirtti. Alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan Karan'ın belediye tarafından kendisine tahsis edilen aracı kullandığı da gün yüzüne çıktı. Emniyette ehliyetinin nerede olduğunu soran polise, Karan'ın, "Benim ehliyetime 6 ay önce Çatalan tarafında alkol denetlemesi sırasında alkollü olduğumdan dolayı el konulmuştu. Ondan dolaylı şu an ehliyetim yoktur" cevabını verdi. Adliyeye sevk edilen Karan tutuklanmıştı.

"BİZ KİMSESİZ DEĞİLİZ"

Hakan Erdoğan'ın çocukları babalarını ölüme terk eden sürücünün cinayetten yargılanmasını istedi. Aile adına açıklama yapan Kübra Coşkun, "Olayın üzerine kapatmak istiyorlar. Babama vurduktan sonra arabadan inip yardım ettiğini söylüyor. Ama görgü tanıkları vurup kaçtığını görmüş. Eğer babamı hastaneye götürmüş olsaydı belki de şu an hayatta olacaktı. İnsan bir köpeğe, kediye çarptığı zaman durup bakıyor yardım ediyor. Bu mu insanlık? Babama süratli bir şekilde vuruyor ve 40 metre savuruyor. Kırılmadık kemikleri kalmamıştı. Alkolden dolayı ehliyetine el konulan kişiye belediye nasıl araç verir ve bu kişi nasıl araç kullanır? Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olaydan sonra bizimle ilgileneceğini söyledi ama kimse ilgilenmedi. Davamızdan vazgeçmemizi istiyorlar ama biz sonuna kadar davamızın arkasındayız. Bir de utanmadan bize 'Kimsesiz' diyorlar. Adaletimize güveniyoruz ve babamızı bizden alan bu kişinin cinayetten yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.



HEM GÜVENLİK MÜDÜRÜNÜ HEMDE KANSER

Belediyede daha önce hafriyat alanında işçi olarak çalışan Ali Karan, Başkan Zeydan Karalar'ın seçimi kazanmasının ardından hafriyat işlerinden sorumlu olarak atandı. Ali Karan'ın birimde çıkışı verilecek işçilerin listesini hazırladığı, bununla da kalmayıp, Ulaşım A.Ş.'de yapılan toplantılara katılarak işçi çıkışların da bile söz sahibi olduğu ileri sürülmüştü. Ali Karan ile tartışan güvenlik müdürü İbrahim Akyol ile Akyol'un kanser tedavisi gören kız kardeşini işten çıkartmıştı. Başkan Karalar'ın, Ali Karan hakkında kendisine gelen şikayetlere "Benim ailem kırmızı çizgimdir" diyerek kulaklarını tıkamıştı.