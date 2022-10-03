Vasiyeti boynumuzun borcudur

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş için memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, tören düzenlendi. Kovancılar Belediyesi önünde düzenlenen törene, şehidin ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ile AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ'ın da katıldığı törende, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dua okundu. Şehidin annesi Necla ve babası Necat ile kardeşleri tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Ardından baba Necat Ataş, çocuklarına "Ağlamayın, vatan sağ olsun." dedi. Şehit Astsubay, daha sonra tekbirler eşliğinde ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla götürüldüğü Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın ailesine başsağlığı diledi.



BOYNUMUZUN BORCUDUR

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın çektiği son görüntüsünde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" seklindeki vasiyeti ise Lösemili çocuklar Vakfını (LÖSEV) harekete geçirdi.

LÖSEV ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz" açıklaması yaptı.