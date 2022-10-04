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Giriş Tarihi: 4.10.2022 19:38

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını açıkladı

AA
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19’a yakalandığını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."

Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını açıkladı
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