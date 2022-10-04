CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yol rezaleti! 50 milyon TL çöpe atıldı

Gözde turizm merkezlerinden Muğla Datça ilçesinde, Palamutbükü ile birçok turistin ziyaret ettiği Knidos Antik Kenti arasında yapılan yol çalışması vatandaşları isyan ettirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 21 kilometrelik yol çalışması, bir türlü bitirilemedi. Turizm esnafı ve Datçalılar canından bezdi.

5O MİLYON ÇÖPE ATILDI

Yol için harcanan yaklaşık 50 milyon TL'lik bütçe çöpe atıldı. Standartlara uygun yapılamayan yolun sonuna gelinirken, başından yer yer çukurlar oluşmaya başladı. Bozulan yollar tekrar yapılmaya başladı. Vatandaşlar, kışın gelmesiyle yolda kazaların yaşanabileceğini kaydetti.

VATANDAŞIMIZIN SABRI BİTTİ, YOL BİTMEDİ

Vatandaşların duruma isyan ettiğini belirten Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, "Altyapıda ciddi sıkıntılar var. Vatandaşlarımız MUSKİ'yi kınıyor.

Betçe yolu hala bitmedi. Ama Knidos, Palamutbükü ve Hayıtbükü esnafımız maalesef bitti. Maalesef Betçeli vatandaşımız bitti. Vatandaşlarımız, 'Eziyet çektik, bari standartlara uygun bir yol olsaydı. Yolun sonunda asfalt dökülürken, ilk dökülen yerlerde tekrar yama yapılmaya başlandı" dedi.

VATANDAŞ KINIYOR

Yolun kazaya davetiye çıkarabileceğini kaydeden Haluk Laçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Dökülen yerlerde tekrar yama yapılmaya başlandığı için önümüzdeki kış sezonunda yağmurun yağmasıyla bu yolların büyük ölçüde kazaya sebebiyet vereceği ve kullanılamayacağı gibi vatandaşlarımızın söylemleri var vatandaşlarımız kınıyor"