Giriş Tarihi: 4.10.2022 10:36 Son Güncelleme: 4.10.2022 11:04

Son dakika: Türkiye'de bir ilk! Bakan Yanık'tan 'anaokulu desteği' açıklaması: Kimler yararlanacak?

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl ilk kez uygulanacak Anaokulu destek ödemesinin detaylarını anlattı. Konuya ilişkin AA Editör Masası'na konuşan Bakan Yanık, ödemelerin bu ayın ikinci haftasında başlayacağını belirterek, "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." dedi.

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak "Anaokulu destek ödemesi"nin detaylarını AA Editör Masası'nda anlattı.

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK? Anaokulu desteğinin bu yıl ilk kez uygulanacağını belirten Bakan Yanık, "Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. (Anaokulu desteği) Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." ifadelerini kullandı.