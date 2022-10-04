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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Türkiye’den ABD’ye Güney Kıbrıs tepkisi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye’den ABD’ye Güney Kıbrıs tepkisi
Türkiye, ABD Savunma Bakanlığı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesine sert tepki gösterdi. Kararın şiddetle kınandığı vurgulanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:
KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz. İki hafta önce GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir.
ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkânını da kaybetmektedir.
Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir.
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Türkiye’den ABD’ye Güney Kıbrıs tepkisi
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