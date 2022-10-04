Tuvaletler geldi ama bu defa girilmesini yasakladılar: Beceriksizler

Konak tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi nihayet harekete geçti. 10 istasyona seyyar tuvalet yerleştirildi ancak tuvaletlerin üzerinde 'Servis dışı. Lütfen kullanmayınız' yazıları dikkat çekti. İsminin açıklanmasını istemeyen istasyon görevlileri; "Pazar günü gelip tuvaletleri koydular ama kapıları kilitli. Şu an tuvaletler kullanım dışı. Ne zaman devreye girecek bilmiyoruz" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Konak ve Karşıyaka Tramvay istasyonlarında tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını karşılamak amacıyla Köprü Durağı'nda karşıdan karşıyla geçmek isteyen 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Hülya Onaylı, 20 Eylül'de bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Onaylı'nın acısına dayanamayan ağabeyi Özer Tunaoğlu da geçtiğimiz cuma günü beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi. Geride Hülya Onaylı'nın 2, ağabeyi Özer'in ise 3 çocuğu yetim kaldı.Hülya Onaylının hayatını kaybettiği Köprü Durağının da aralarında bulunduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki istasyonlara seyyar tuvalet konuldu. Ancak seyyar tuvaletlerin üzerine 'Servis dışıdır. Lütfen kullanmayınız' yazılı kağıtlar asılmış olması dikkat çekti. İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik görevlileri; "Nihayet tuvalet kondu ama çoğunun kapıları kilitli ve kullanım dışı. Bize anahtar da verilmedi" diye konuştu.