Bakan Soylu’dan önemli açıklama: Artık bir çizik de CHP’nin listesine atacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için. Bizim bir terörist listemiz var. O listeye bakarız, gri midir, kırmızı mıdır? Şimdi bir şeye daha bakmak aklımıza geldi, 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir bölümüne bakmak. Tutuklu gazeteciler listesinin bir kısmına da bakacağız artık" dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 1 polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısı sonrası açıklamalarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. PKK'lı bir kadın teröristin Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptığı videoyu hatırlatan Bakan Soylu, "O açıklama sonrasında bizi neyi tartıştırmaya çalıştırdılar. Eylemi yapan o muydu başkası mı? Devlet yanıldı mı yanılmadı mı? Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için" diye konuştu. Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:"Evlat nöbetindeki ailelerin başına ne geldiğini yıllardır tartışmadılar. Lavrion Kampı'nı bugün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunları bu elemanların nasıl toplandığını hiç tartışmadık. Bölücü örgütün sözde eski Mardin temsilcisinin 'Bana 14 yaşında çocukları getirin' demesine rağmen tartışmadılar. Paramotor o kadar uçar mı diye uzman kesilmesini bildiler. Uçar. Sen bu örgütün nasıl uluslararası lojistik destek aldığını bilmezsen bunu da bilemezsin. 92 teröristin nasıl ana muhalefet partisinin raporunda yer aldığını da tartışmadık. Bizim bir terörist listemiz var. O listeye bakarız, gri midir, kırmızı mıdır? Şimdi bir şeye daha bakmak aklımıza geldi, 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir bölümüne bakmak. Tutuklu gazeteciler listesinin bir kısmına da bakacağız artık. Buna ait bir özür beyanı görmedik."Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) 6 bin 829 öğrencinin eğitim göreceği yeni akademik yılı açılış törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, JSGA Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, SSB Başkanı İsmail Demir, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi