CHP’li başkandan esnafa tehdit

Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnafın başı CHP'li Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile dertte. İddiaya göre kuzenine sanayi sitesinde işyeri isteyen ve olumsuz yanıt alan başkan Eryılmaz, esnafı işyerlerini yıkmakla tehdit etti. Samandağ Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mahmut Hocaoğlu, "Başkan Refik Eryılmaz, amcasının oğlu Nebil Eryılmaz için bizden dükkan talebinde bulundu. Kendisine yasal hükümlülüklerini yerine getirmesini istedik. Bize 'Ben belediye başkanıyım böyle bir şey olmaz, dükkanlarınızı başınıza yıkarım' diyerek tehdit etti. Esnaf olarak tedirgin durumdayız" dedi.

EKMEĞİMİZLE UĞRAŞIYOR

Başkanın tehditlerinin devam ettiğini ifade eden Mahmut Hocaoğlu, "Bize ağzı alınmayacak küfürler ediyor. Belediye ile kooperatifimiz arasında yapılan sözleşmeyi fesih edeceğini söyleyip her gün işyerlerimize zabıta gönderip gözdağı veriyor. Zabıtalar gelip çevrede kontrol yapıyor eksik bulup ceza yazıyorlar. Başkan kuzenine dükkan vermediğimiz için ekmeğimizle oynuyor. Bizler ve burada çalışanlar tedirgin içindeyiz. Bu duruma Valimizin, milletvekillerimizin acilen çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.